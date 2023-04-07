İ L A N ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

S.NO: 1

CİNSİ/KULLANIM AMACI: Reklam amaçlı

KİRAYA VERİLEN ALAN (adet)

Adana Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda kalan, İlimiz muhtelif yerlerinde bulunan, 80 Adet CLP (Çift Yüzlü Reklam Vitrini), 48 Adet Megalight, 388 Adet Işıklı Billboard, 10 Adet Megaboard, 350 adet Otobüs Durağı olmak üzere Toplam 876 adet Reklam Alanı ile idarenin onay verdiği lokasyonlara kurulumu yapılacak 12 adet Billboard ve 2 adet Megalight olmak üzere 14 adet (Genel toplam: 876+14=890 adet) reklam alanları.

ADRES

Adana İl sınırları içerisinde

MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ TL) İLK YIL

10.500.000,00

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

945.000,00

İHALE TARİHİ: 19.04.2023

İHALE SAATİ: 14.00

Belediyemizin mülkiyetinde veya yetki sorumluluğunda bulunan yukarıda İlçesi, cinsi/kullanım amacı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kiralama ihalesi 2886 sayılı kanunun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmek üzere Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 9. Katında bulunan Encümen salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler ilanda belirtilen belgeleri ibraz etmek zorundadır.

İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.

İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:

A) Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Nüfus Cüzdan Sureti veya TC kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi,

c) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin ibrazı şarttır. ( noter tasdikli )

ç) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname,

d) Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

f) İhaleye girenlerin ve sahibi yada ortağı olduğu firmaların/ şirketlerin belediyemize vadesi geçmiş vergi, resim, harç ve muaccel borcunun bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak Belediyemize borcu yoktur belgesi,

g)Eski kiracıların ihaleye talipli olması halinde elektrik ve su borcunun olmadığına dair İlgili Kurumdan yazı.

ğ) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz.

h) İhaleye teklif verenlerin, cezalı (yasaklı) olmadıklarına dair yazılı beyanı,

ı) İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

B)Tüzel kişilerden istenecek belgeler;

a) Yetki belgesi

b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı

c)Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu oda vs. alınan (2023 yılı içinde alınmış) belge,

ç) Tüzel kişilerin vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri

d) Ayrıca, (6.A.c, 6.A.ç, 6.A.d, 6.A.e, 6.A.f, 6.A.g,6.A.ğ, 6.A.h ve 6.A.ı) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

e) İhale konusu işi veya benzer işi (Kent mobilyaları işletmesi) son 5 yıl içerisinde en az 2 Büyükşehir'de ana yüklenici olarak 2 yıl yaptığına dair iş bitirme durum belgesi. (Ortak girişim halinde ortaklardan en az birinin bu koşulları sağlaması yeterlidir.)

f) İştirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK'dan alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu ve SGK borcu olmadığına daire belge, (Borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belgelerin 15.04.2023-19.04.2023 tarihleri arasında alınması ),

g) İhaleye katılacak olan isteklinin son yıl cirosunun 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL'nin üzerinde olması ve geçici ve kesin teminata esas tahmini bedel olan 10.500.000,00 TL' nin %10' u kadar kullanılmamış gayri nakit (teminat) kredisi bulunduğuna dair banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur. (Ortak girişim halinde ortaklardan en az birinin bu koşulları sağlaması yeterlidir.)

h) Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren zarf

ı) Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve işbu şartnamenin 14. Maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir.

7- İsteklilerin ihale tarihinde saat:12.00'ye kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlanacak teklif mektuplarını ihale günü en geç saat 12.00' ye kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak ) ihale saatine kadar ihale komisyonuna (Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Encümen Müdürlüğüne) ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte gönderilebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. Açık Arttırma ihalesine bizzat katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihaleye girebilme şartlarını taşıyan belgelerle birlikte ihale saatinde Belediye Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.

8- İhale ile ilgili şartnameler bedelsiz olarak görülebilir veya 1.000,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü) temin edilebilir.

9- İhaleye ilişkin bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesi Web sayfasında görülebilir.

10- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01808086

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