Adli Tıp Kurumu 47 personel alacağını duyurdu

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, personel alımına ilişkin ilan yayımladı. İlanda "Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 47 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır." denildi.

İlanda ayrıca 2022 yılı KPSS'ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adayların başvurabileceği kaydedildi.

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