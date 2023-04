İLAN ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- İhalenin Konusu:

Ürgüp Belediye Başkanlığı'nca aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkul, yine aşağıda ve ekli sözleşme tasarısında belirtilen şartlarla Kat Karşılığı İnşaat yapılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale yapılacaktır.

GAYRİMENKULUN

İLİ/İLÇESİ : NEVŞEHİR/ÜRGÜP

MAHALLE VE KÖY : Kayakapı Mahallesi

MEVKİİ : Esatağa

CADDESİ : Ali Baran NUMANOĞLU

CİNSİ : Arsa

PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) : 3040,00 m²

TOPLAM İNŞAAT ALANI : 4770 m²

YAKLAŞIK MALİYET : 45.319.880,08 TL

TEKLİF BAŞLANGIÇ BEDELİ : 9.249.000,00 TL

PAFTA NO : 30L1C

ADA NO /PARSEL NO : 1291 Ada, 3 Parsel

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:

Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihalesi 26.04.2023 Çarşamba günü saat 15.00 de Ürgüp Belediyesi, Belediye Meclis Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 26.04.2023 Çarşamba günü, Saat 14.00'e kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir.

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli:

İhalesi yapılacak iş için İhale dosya bedeli 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) olup, Ürgüp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır.

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları:

Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi VakıfBank Ürgüp Şubesi, (TR59 0001 5001 5800 7275 0061 55) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta 'Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi' diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda 'Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi' diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6- Ödeme Şekli:

Yüklenicinin ihalede teklif ettiği bedel ihale kesinleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ürgüp Belediyesi'ne peşin olarak ödenecektir.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,

7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),

7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),

7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),

7.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı olacaktır.

7.7-) 2886 Sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.

7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),

7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri

7.11-) G Sınıfı Müteahhitlik Yetki Belgesi

Madde 8- İhale İlanı Hakkında:

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

Madde 9- İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 10- Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 29.03.2023

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

