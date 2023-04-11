T.C. GAZİANTEP 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2021/322-Ceza Dava Dosyası 07.04.2023

İLAN

Gaziantep 7. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Iraz oğlu, 31.03.1990 Gaziantepdoğumlu, Gaziantep, Merkez, Yaprak Mah/Köy. Nüfusuna kayıtlı olan sanık MEHMET ÇURKU (T.C Kimlik No: 35314464460) hakkında HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20.12.2022 tarihli, 2021/322 esas, 2022/944 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK' nun 291. maddesi gereğince takip edilen 7 günlük süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesinde istinaf incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

Basın No: ILN01811559

#ilan.gov.tr