T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/568 Esas

KARAR NO : 2023/49

Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/02/2023 tarihli ilamı ile SSÇ Kurban ASKEROV'un142/1.e. maddesi gereğince 1 YIL 18 AY HAPİS, 1 YIL 18 AY CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve karar SSÇ müdafii tarafından istinaf edilmiştir. Suça Sürüklenen ÇocukPervane ve Hanım oğlu, 03/07/1999 Azerbeycan doğumluKURBAN ASKEROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.ve müteakip maddelerigereğincetrajı 50.000 'ın üzerindeki Gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerekilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya kaleme beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu İLAN OLUNUR. 10.04.2023

Basın No: ILN01811531

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