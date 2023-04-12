İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/210 Esas

KARAR NO : 2023/50

Davacılar IDRIS ISA, SEMIYA ISA, SULAIMAN ISSA aleyhine mahkememizde açılan Analık Davası davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulüne,

2-99901905552 yabancı kimlik numaralı Idrıs Isa, 99127956772 yabancı kimlik numaralı Sulaıman Issa, 99733990054 yabancı kimlik numaralı Semiya Isa'nın annelerinin 58306547132 T.C.kimlik numaralı Fahriye Issa olduğunun tespitine,

3-Yargılama giderlerinin davacılar üzerlerinde bırakılmasına,

4-Alınması gerekli 179,90 TL ilam harcından depo edilen bölümün mahsubuna, eksik 99,20 TL 'nin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,

Dairhazır olanların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.02/02/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/04/2023

Basın No: ILN01812017

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