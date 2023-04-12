İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/21 Esas

KARAR NO : 2023/122

Davacı BOTAO YANG aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulüne,

2-74317112084 kimlik numaralı Botao Yang'ın ön isminin "Yavuz" soyisminin "Yıldız" olarak değiştirilmesine,

3-Yargılama giderlerinin davacının üzerinde bırakılmasına, bakiye bölümün karar kesinleşince talep halinde davacıya iadesine,

4-Alınması gerekli 179,90TL ilam harcının peşin harçtan mahsup edilerek hazineye irat kaydına,

Dairhazır olanlarınyüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.16/03/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/03/2023

Basın No: ILN01812291

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