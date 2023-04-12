İstanbul Anadolu 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/804 Esas

KARAR NO : 2023/136

Davacı ÖMER DAVAN tarafından davalı Galina Davan aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1- Davacı tarafça açılanDavanın KABULÜ ile;

İSTANBUL İli, FATİH İlçesi, SEYYİD ÖMER Köyü/mah. Cilt 61, hane 4035'de nüfusa kayıtlı, OSMAN ve FATMA'den olma, 39778562670 T.C. Kimlik Numaralı, 26/02/1979 doğumlu davacı ÖMER DAVAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı NICOLAI ve VALENTINA'den olma, 72364143426 T.C. Kimlik Numaralı, 25/04/1987 doğumlu davalı GALİNA DAVAN'nın TMK.nun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Harçlar Kanunu'na göre alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin olarak alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 120,60 TL harcın davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

3-Davacı tarafça yapılan yargılama gideri olan 2.859,10 TL'nin davalıdan alınarak davacı tarafa VERİLMESİNE,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Gereğince davacı vekili yararına takdir olunan 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa VERİLMESİNE,karar verilmiş yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının açık adresi tespit edilemediğinden karar Davalı GALİNA DAVAN' a ilanen tebliğ olunur.

İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi ( iki hafta ) içerisindeistinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşecektir.04/04/2023

Basın No: ILN01812064

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