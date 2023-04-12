İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belge Adı Açıklama Marka, model bilgileri içeren Teknik Katalog İstenen İş Kalemleri Listesi Düz Boru mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Marka, model bilgileri içeren Teknik Katalog İstenen İş Kalemleri Listesi Elektromanyetik Debimetre Marka, model bilgileri içeren Teknik Katalog İstenen İş Kalemleri Listesi Ultrasonik Debimetre (Clamp-on) Marka, model bilgileri içeren Teknik Katalog İstenen İş Kalemleri Listesi Oransal Aktüatörlü İğneli Vana Marka, model bilgileri içeren Teknik Katalog İstenen İş Kalemleri Listesi Basınç Kontrol Vanası Marka, model bilgileri içeren Teknik Katalog İstenen İş Kalemleri Listesi Set Halinde RTU Haberleşme ve Kontrol Panosu Donanımları Marka, model bilgileri içeren Teknik Katalog İstenen İş Kalemleri Listesi Set Halinde (Küresel Vana, Manşon, Nipel vb.) PN16 Piezorezisitif Basınç Sensörü Marka, model bilgileri içeren Teknik Katalog İstenen İş Kalemleri Listesi Hidrostatik Seviye Transmiteri Marka, model bilgileri içeren Teknik Katalog İstenen İş Kalemleri Listesi Oransal LCD Ekranlı Kontrol Üniteli Elektrikli Aktüatör

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Sınai İmalat Kazısı Yapılması 1,1% 2,1% 1 Şantiye Dışına Kazı Nakli 0,5% 0,8% 0,5 (0-30 mm) İnce Kırmataş Serilmesi (Nakliye Ve Silindiraj Dahil) 0,9% 1,4% 0,5 Asfalt Altı Yol Betonu İçin C 20/25 Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil) 0,8% 1,3% 0,5 Debimetre-Vana Oda İmalatlarında C 35/45 Hazır Beton Dökülmesi (Beton Nakli Dahil) 1,3% 2,1% 1 Debimetre-Vana Odalarında Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması 1% 1,6% 0,5 Düz Yüzey,Polyester Keçe Bitüm Esaslı Membran Kaplama İle 2 Kat Su Yalıtımı Yapılması (Temel Altı) 0,4% 0,7% 0,5 Çift Kompenentli Tam Elastik Kaplama Malzemesi İle Su Yalıtımı Yapılması (İç Yüzey) 0,4% 0,8% 0,5 Debimetre-Vana Odalarında Ø8-Ø12 mm İnce Nervürlü ÇelikÇubuğunBükülüp Döşenmesi (Nakliye Dahil) 0,7% 1,1% 0,5 Debimetre-Vana Odalarında Ø14-Ø28 mm İnce Nervürlü ÇelikÇubuğunBükülüp Döşenmesi (Nakliye Dahil) 0,3% 0,6% 0,5 Debimetre-Vana Odalarında Merdiven, Sahanlık, Platform Vb. Çeşitli Paslanmaz Çelik İmalatı Yapılması 0,4% 0,7% 0,5 Demir Yüzeylere İki Kat Boya Yapılması 0,4% 0,7% 0,5 Dma Odalarında Su Geçirimsiz D400 Kompozit Baca Kapağı Temini Ve Montajı (Adet) 0,5% 0,7% 0,5 ASFALT KAPLAMA YAPILMASI (MÜTEAHHİT MALI) (Nakliyeler Dahil) 1,3% 2,1% 1 15 CM KALINLIĞINDA BİTKİSEL TOPRAK ÜZERİNE RULO ÇİM SERİLMESİ 0,3% 0,6% 0,5 DN1000 BORUDA ARIZALI ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE DEĞİŞİMİ VEYA YENİ DEBİMETRE MONTAJI 0,3% 0,6% 0,5 DN80 PN16 DÜZ BORU MESAFESİ İSTEMEYEN ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,3% 0,6% 0,5 DN100 PN16 DÜZ BORU MESAFESİ İSTEMEYEN ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,6% 1% 0,5 DN150 PN16 DÜZ BORU MESAFESİ İSTEMEYEN ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,5% 0,9% 0,5 DN200 PN16 DÜZ BORU MESAFESİ İSTEMEYEN ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,4% 0,7% 0,5 DN250 PN16 DÜZ BORU MESAFESİ İSTEMEYEN ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,3% 0,6% 0,5 DN300 PN16 DÜZ BORU MESAFESİ İSTEMEYEN ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,9% 1,4% 0,5 DN400 PN16 DÜZ BORU MESAFESİ İSTEMEYEN ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 1,1% 1,7% 0,5 DN500 PN16 DÜZ BORU MESAFESİ İSTEMEYEN ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,9% 1,4% 0,5 DN600 PN16 DÜZ BORU MESAFESİ İSTEMEYEN ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,9% 1,5% 0,5 DN800 PN16 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,6% 1,1% 0,5 DN1000 PN16 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,5% 0,8% 0,5 DN500 PN10 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,4% 0,7% 0,5 DN600 PN10 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,6% 1,1% 0,5 DN700 PN10 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,8% 1,2% 0,5 DN800 PN10 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TEMİNİ 0,3% 0,5% 0,5 TİP-1 ULTRASONİK DEBİMETRE (10-300 kHz frekans aralığı) TEMİNİ 2% 3% 1,5 TİP-2 ULTRASONİK DEBİMETRE (301-500 kHz frekans aralığı) TEMİNİ 0,3% 0,6% 0,5 DN300 PN16 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 0,8% 1,2% 0,5 DN400 PN16 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 0,9% 1,6% 0,5 DN500 PN16 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 1,4% 2,1% 1 DN600 PN16 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 1,1% 1,8% 1 DN700 PN16 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 0,7% 1,2% 0,5 DN800 PN16 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 1,1% 1,7% 0,5 DN500 PN10 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 0,3% 0,6% 0,5 DN700 PN10 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 0,7% 1,2% 0,5 DN800 PN10 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 0,9% 1,5% 0,5 DN900 PN10 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 0,9% 1,5% 0,5 DN1000 PN10 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 1,2% 1,9% 1 DN1200 PN10 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ İĞNELİ VANA TEMİNİ 1,5% 2,8% 1 DN100 UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLİR BASINÇ KONTROL VANASI TEMİNİ 0,3% 0,5% 0,5 DN150 UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLİR BASINÇ KONTROL VANASI TEMİNİ 0,3% 0,5% 0,5 DN200 UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLİR BASINÇ KONTROL VANASI TEMİNİ 0,3% 0,6% 0,5 DN400 UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLİR BASINÇ KONTROL VANASI TEMİNİ 0,3% 0,6% 0,5 DN200 PN16 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA TEMİNİ 0,3% 0,6% 0,5 DN400 PN16 ORANSAL AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA TEMİNİ 0,3% 0,5% 0,5 DN500 BAĞLANTI ELEMANLARI TEMİNİ 0,3% 0,5% 0,5 DN600 BAĞLANTI ELEMANLARI TEMİNİ 0,3% 0,6% 0,5 ULTRASONİK CLAMP-ON DEBİMETRE İÇİN TOPRAK ALTI İZOLASYON SARGISI TEMİNİ 0,4% 0,7% 0,5 KORUMASIZ SERBEST DÖŞENEN TOPRAKLAMA KABLOSU 35MM² (NYY) (MALZEME + MONTAJ) 0,3% 0,5% 0,5 4x16 MM²,0,6/1 KV. NYFGBY KABLO (PVC DIŞ KILIFLI, PVC YALITKAN) (MALZEME + MONTAJ) 0,3% 0,6% 0,5 LIYCY 2x1.5 MM² SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU (MALZEME + MONTAJ) 0,7% 1,3% 0,5 LIYCY 5x1.5 MM² SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU (MALZEME + MONTAJ) 0,4% 0,7% 0,5 LIYCY 7x1.5 MM² SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU (MALZEME + MONTAJ) 0,5% 0,9% 0,5 LIYCY 14x1.5 MM² SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU (MALZEME + MONTAJ) 0,8% 1,3% 0,5 TUVENAN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI (MALZEME + MONTAJ) 0,8% 1,4% 0,5 KANAL AÇMA MAKİNESİ İLE KABLO KANALI TRANŞE KAZISI (MALZEME + MONTAJ) 0,4% 0,8% 0,5 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ (Direk, Pano ve Beton Kaide) (MALZEME+MONTAJ) 0,4% 0,7% 0,5 SET HALİNDE HARİCİ TİP KONTROL VE KUMANDA PANOSU (MALZEME + MONTAJ) 1,6% 2,5% 1 SET HALİNDE DAHİLİ TİP (TERFİ MERKEZİ) KONTROL VE KUMANDA PANOSU (MALZEME + MONTAJ) 0,8% 1,3% 0,5 SET HALİNDE DAHİLİ TİP (SU DEPOSU) KONTROL VE KUMANDA PANOSU (MALZEME + MONTAJ) 3,1% 4,8% 1,5 SET HALİNDE DAHİLİ DUVAR TİP (KÖY DEPOSU) KONTROL VE KUMANDA PANOSU (MALZEME + MONTAJ) 1,8% 2,5% 1,5 MEVCUT İSTASYONLARDA KURULU KONTROL VE KUMANDA PANOLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE REVİZYONU (MALZEME + MONTAJ) 0,4% 0,7% 0,5 ORANSAL LCD EKRANLI LOKAL KONTROL ÜNİTELİ ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR TEMİNİ (MALZEME + MONTAJ) 0,7% 1,2% 0,5 GES SİSTEMİNE UYGUN ORANSAL LCD EKRANLI LOKAL KONTROL ÜNİTELİ ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR TEMİNİ (MALZEME + MONTAJ) 0,4% 0,7% 0,5 ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE TRANSMİTTER ÜNİTESİ TEMİNİ (MALZEME) 0,3% 0,6% 0,5 ULTRASONİK DEBİMETRE (CLAMP-ON) TRANSMİTTER ÜNİTESİ TEMİNİ (MALZEME) 0,4% 0,7% 0,5 SET HALİNDE (Küresel Vana, Manşon, Nipel vb.) PN16 PİEZOREZİSİTİF BASINÇ SENSÖRÜ (MALZEME + MONTAJ) 0,7% 1,1% 0,5 SET HALİNDE (Küresel Vana, Manşon, Nipel vb.) ANALOG MANOMETRE (100MM 0-25 BAR) (MALZEME + MONTAJ) 0,4% 0,8% 0,5 RTU KONTROL PANOSU İÇİN JEL AKÜ (80Ah 12V DC) (MALZEME + MONTAJ) 0,3% 0,5% 0,5 RTU SETİ (MALZEME + MONTAJ) 3,1% 4,8% 2 HİDROSTATİK SEVİYE TRANSMİTTERİ (MALZEME + MONTAJ) 0,6% 1,1% 0,5 SCADA SİSTEMİNE İLGİLİ ÖLÇÜM VE KONTROL TESİSLERİNİN TANITILMASI, İZLENMESİ, KONTROLÜ, ENTEGRASYONU VE YÖNETİM UYGULAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (Programlama, Haberleşme, Görselleştirme, Analiz, Arşiv, Raporlama, Alarm, Otomatik senaryo, Veri paylaşımı vb.) 2% 3,5% 2 SCADA UYGULAMA EKİPMANLARININ MALZEME TEMİNİ (MALZEME) 0,7% 1,2% 0,5 15 İNÇ HMI EKRAN(MALZEME+MONTAJ) 0,3% 0,5% 0,5

İÇMESUYU DAĞITIM HATTI İŞLERİ VE DEBİMETRE DEĞİŞİMİ YAPTIRILACAKTIRAVRUPA BÖLGESİ İÇMESUYU ANA DAĞITIM SİSTEMİNDE MEVCUT YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARIZALI DEBİMETRELERİN DEĞİŞİMİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN : 2023/3292581-İdarenina) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜb) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBULc) Telefon ve faks numarası : 2123011543 - 2123016061ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu yapım işinina) Adı : AVRUPA BÖLGESİ İÇMESUYU ANA DAĞITIM SİSTEMİNDE MEVCUT YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARIZALI DEBİMETRELERİN DEĞİŞİMİb) Niteliği, türü ve miktarı : Avrupa Bölgesi İçmesuyu arıtma tesisleri, depo ve terfi çıkışında bulunan mevcut arızalı debimetrelerin değiştirilmesi ve debimetre olmayan hatlara debimetre eklenmesi işidir. İş kapsamında 55 adet elektromanyetik debimetre ve 9 adet ultrasonik debimetre montajı yapılacaktır. Mevcut odaların elektromekanik ölçüm ve kontrol sistemi altyapısının iyileştirilerek mevcut SCADA sistemine aktarılması ve yeni altyapı tesislerinin yapımı ile revizyon çalışmaları yapılacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇELERİç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür.d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.05.2023 - 14:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası A Blok UZ-07 Nolu İhale odası Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ'de yer alan E-II grubu işler veya yapılacak işe benzer nitelikteki işler benzer iş olarak kabul edilecektir.4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:Makine Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

18 Mart 2017 tarih ve 30011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

Basın No: ILN01812389

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