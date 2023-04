KAYSERİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR



TAŞINMAZ NO :38010132632

İLÇESİ :Kocasinan

MAHALLESİ :Ertuğrul Gazi

CİNSİ :Arsa

ADA:10016

PARSEL:1

Y.ÖLÇÜMÜ(m²):4.906,46

HAZİNE HİSSESİ (m2):4.906,46

İMAR DURUMU :Ticaret Alanı

TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) :4.906.460,00

GEÇİCİ TEMİNATI (TL):981.292,00

İHALE TARİHİ :26.04.2023

İHALE SAATİ:10:40



TAŞINMAZ NO :38010132634

İLÇESİ :Kocasinan

MAHALLESİ :Ertuğrul Gazi

CİNSİ :Arsa

ADA:10016

PARSEL:3

Y.ÖLÇÜMÜ(m²):6.243,00

HAZİNE HİSSESİ (m2):6.423,00

İMAR DURUMU :Ticaret Alanı

TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) :6.243.000,00

GEÇİCİ TEMİNATI (TL):1.248.600,00

İHALE TARİHİ :26.04.2023

İHALE SAATİ:10:50



1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazlar ve taşınırların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.



2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.



3) İsteklilerin her taşınmaz ve taşınır için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.



4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.



5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.



6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



7) 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır. Satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması ve talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.



8) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.



9) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.



10) 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 1. fıkrasına göre Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.



11) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.



Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ Tel: 0 (352) 222 89 84 İLAN OLUNUR.

