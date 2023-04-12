T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2020/548 Esas

KARAR NO : 2022/1084

5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/12/2022 tarihli ilamı ile Sanıklar Mustafa Erkol ve Bilge Körmeçli'nin üzerine atılı suçun 5809 sayılı yasanın 56/3 ve 63/10-2. cümlesi kapsamında kaldığı, suç tarihinin 11/05/2011 olduğu, 01/07/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı yasanın 52. maddesi ile değişik 5809 sayılı yasanın geçici 7. maddesinin 1-b bendi gereğince 31/12/2021 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından kovuşturma aşamasına geçilmesi halinde kovuşturmanın ertelenmesi kararı verileceği hükme bağlanmış olmakla sanıklar yönünden açılan kamu davasında kovuşturmanın ertelenmesine, karar verilmiş olup, Ahmet ve Kadife oğlu, 01/01/1954 doğumlu, Mardin, Nusaybin, Yıldırım mah/köy nüfusuna kayıtlı müşteki SEYFETTİN AKAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3-Hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Mahkememiz nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01811859

#ilan.gov.tr