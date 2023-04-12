T.C. GAZİOSMANPAŞA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TENSİP VE İDDİANAME ÖZETİ

DOSYA NO : 2023/80 Esas

HAKİM : Ahmet GÜNDÜZ 41872

KATİP : Ayla AKMAN 62864

DAVACI : K.H.

SANIK : KASIM ALİ, Ziya ve Nusret oğlu, 1995 PAKİSTAN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı.adresinde oturur. İş adresi: .

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 23/11/2022

Şüphelinin Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan parmak izi sorgulamasında, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünde verilen kimlik bilgilerinin farklı olduğunun tespit edilmesi üzerine şüphelinin alınan savunmasında, Edirne İlindeyken korku ile arkadaşının kimlik bilgilerini verdiğini beyanla suçlamaları ikrar ettiği, farklı kimlik bilgilerinin kullanılmasının uzmanlık raporu ile kesin olduğu, izah edilen soruşturma içeriği, şüpheli savunması, parmak izi raporu ve uzmanlık raporuna göre; şüphelinin bilerek ve isteyerek kendisine ait kimlik bilgilerini farklı olacak şekilde resmi mercilere yalan beyanda bulunmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği, şüphelinin ikrara yönelik savunması ve kolluk görevlilerince tanzim edilen tutanaklardan anlaşıldığı, tanzim edilen iddianamenin kabul edilmesi halinde; tarafları ve konusunun aynı olması nedeniyle Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/597 Esas sayılı sayılı dosyasıyla birleştirilerek yargılamaya devam edilmesi gerektiği suçlaması ile ilgili olarak yargılamanın CMK 251/1 maddesi gereğince Basit Yargılama usülünegöre yapılmasına,

-CMK 251/2 maddesi gereğince tensip veiddianame özetinin sanığatebliğ edilerek , beyan ve savunmalarını 15 gün içerisinde mahkememize veya ikametleri ya dabulundukları yere en yakın mahkememize gönderilmek üzere Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilmek suretiyle beyanda bulunabilecekleri, tebligata tensipzabtı ve yargılamanın Basit yargılama Usulüne göre yapılacağı ve duruşma yapılmayarak hüküm kurulabileceği, toplanmasını istedikleri deliller var isebunları bildirmeleri, ayrıca mahkeme tarafından resen delilllertoplanacağı hususunun İHTARINA, Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce düzenlenen25/10/2022 tarihli Tensip zaptı ve iddianame özetininsanığa PTT ve zabıta marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır

Yukarıda Tensip zaptı ve iddianame özetinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ ve ilan olunur.

Basın No: ILN01812300

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