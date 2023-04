T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/96,97,98,99,100,102,103,104,105,106,107,108 Esas

İ L Â N

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Dosya No: 2023/96 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe ,Mh.: Uzuntarla Mahallesi Köy Civarı Mevkii, Parsel No: 23 Ada No:131

Maliklerin isim ve soyad:Yüksel KILIÇ

Dosya No: 2023/104 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe ,Mh.: Maşukiye Mahallesi, Akgürgen Mevkii,Parsel No: 3 Ada No:139

Maliklerin isim ve soyad:Selime Tuğba CİĞERDELEN

Dosya No:2023/105 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe ,Mh.: MaşukiyeMahallesi, Akgürgen Mevkii, Parsel No: 13 Ada No:140

Maliklerin isim ve soyad:Naci YAŞAR

Dosya No:2023/106 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe ,Mh.: Maşukiye Mahallesi, Batak Mevkii, Parsel No: 27 Ada No:156

Maliklerin isim ve soyad:Eva İstanbul Yapı ve İletişim Çöz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Dosya No:2023/97 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe ,Mh.: Uzuntarla Mahallesi

Parsel No:6Ada No: 355

Maliklerin isim ve soyad: Murat Ceylan

Dosya No:2023/98 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe , Mh.: Uzuntarla Mahallesi, Mezarlık Civarı Mevkii, Parsel No:32 Ada No: 146

Maliklerin isim ve soyad: Osman Yorgun, Setenay Yorgun

Dosya No:2023/99 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe , Mh.: Uzuntarla Mahallesi, Göl Civarı Mevkii, Parsel No:81Ada No: 165

Maliklerin isim ve soyad: Hikmet Metin

Dosya No:2023/100 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe , Mh.: Maşukiye Mahallesi, Batak Mevkii, Parsel No:3Ada No:159

Maliklerin isim ve soyad: Mehmet Derya Bağdat

Dosya No:2023/102 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe ,Mh.: Uzuntarla Mahallesi, Kızılcıkdere Mevkii, Parsel No:20Ada No:146

İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe ,Mh.: Uzuntarla Mahallesi, Parsel No:2Ada No: 356

Maliklerin isim ve soyad: Ayfer Zerey

Dosya No:2023/103 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe ,Mh.: Uzuntarla Mahallesi, Göl Civarı Mevkii, Parsel No: 46-47-48 Ada No: 165

Maliklerin isim ve soyad: ÇEMSAN Çelik Konstrüksiyon Makina İmalat San. Ve Tic. A.Ş.

Dosya No:2023/107 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe ,Mh.: Maşukiye Mahallesi, Batak Mevkii, Parsel No: 23Ada No: 156

Maliklerin isim ve soyad: Murat Çetin

Dosya No:2023/108 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe ,Mh.: Maşukiye Mahallesi, Batak Mevkii, Parsel No:5 Ada No:158

Maliklerin isim ve soyad: Nejdet Keskin

1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi' ne yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR. 24/03/2023

