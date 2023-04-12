T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/242 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/242 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

SATIŞA KONU TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:

İstanbul İl, Tuzla İlçe, AYDINLI Mahalle, 8578 Ada, 6 Parsel, A blok,Ana Taşınmaz Özellikleri: Yeni Yapı Ruhsatının 02.02.2018 tarih ve 47/18 sayılı olduğu görülmüştür. 11.01.2018 tarih 18/043 sayı ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Tuzla Belediyesi dijital proje arşivinden temin edilmiş olup, konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden yapılmıştır. Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır. Satışa konu taşınmazların bulunduğu A Blok, yol altı 1 kat ve yol üstü 5 katlı, 48 bağımsız bölüm içermekte olup, 3159,72 m² inşa alanlı, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelerden tespit edilmiştir. Taşınmazların yer aldığı sitenin etrafı betonarme duvar ile çevrili olup, açık otopark ve güvenlik bulunmaktadır. Onaylı mimari projesine göre bodrum katta binaya ait depo, mescid, kazan dairesi, jeneratör odası, enerji odası, su deposu, zemin ve normal katların her birinde 8'er adet konut olmak üzere blokta toplam 48 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Kat planında ve mevcutta blok girişi, zemin katından, kuzeybatı yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalıdır. Ana giriş kapısı aluminyum demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Giriş holü, kat arası sahanlıkları ve merdivenlerin zemini mermer, duvarları saten boyalıdır. Blokta 1 adet asansör bulunmaktadır. Blokta ısınma doğalgaz kombili sistem ile sağlanmaktadır.

İmar Durumu : Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, 8578 ada 6 parsel sayılı taşınmaz 22.10.2005-09.09.2013-06.03.2014-12.11.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Toplu Konut Uygulama İmar Planı kapsamında KAKS:1,25,h: 12 kat yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, AYDINLI Mahalle, 8578 Ada, 6 Parsel, A blok, Zemin kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz Konut nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Blok girişine göre sol arka cephede olup, güneydoğu cephelidir. Projesinde net kullanım alanı 33 m², brüt 37 m² kullanım alanlıdır. Projesine göre salon, mutfak nişi, 1 adet oda, banyo bölümlüdür. Giriş kapısı çeliktir. Borçlunun taşınmazdaki hissesi tamdır.

Adresi : Aydınlı Mahallesi, Yeniyurt Sokak, No: 13A K:Zemin D:4 Uavt Kodu: 5074924936, Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.130,06 m2

Arsa Payı : 21/2832

Kıymeti : 425.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve Dosyamız kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2023 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:45

Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, AYDINLI Mahalle, 8578 Ada, 6 Parsel, A blok, 4. normal kat, 35 Nolu Bağımsız Bölüm Özellikleri:Konutnitelikli ve 4. normal katta yer almaktadır. Blok girişine göre sol arka köşe cephede olup, güneydoğu cephelidir. Projesinde net kullanım alanı 39 m² + 11 m² kapalı balkon + 6 m² açık balkon, brüt 63 m² kullanım alanlıdır. Projesine göre salon, mutfak nişi, 1 adet oda, banyo, kapalı balkon ve açık balkon bölümlüdür. Giriş kapısı çeliktir. Borçlunun taşınmazdaki hissesi tamdır.Adresi : Aydınlı Mahallesi, Yeniyurt Sokak, No: 13 AK:4 , D:35 Uavt Kodu: 5049070856 Tuzla / İSTANBULYüzölçümü : 3.130,06 m2Arsa Payı : 36/2832Kıymeti : 600.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu ve Dosyamız kayıtlarındaki gibidir.

07/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01811869

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