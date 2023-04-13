KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cumhuriyet Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:4 (5041 ada 2 parsel) adresinde bulunan 7.638,77 m² kullanım alanlı Doğalgaz Yönetimi Hizmet Alanı, Aylık 63.000,00-TL+KDV muhammen kira bedeli ve 10 (on) yıl süre ile 26.04.2023 tarihinde saat 11:06'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB) Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 35 ve 36. Mad. Hükümlerine göre kapalı teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline (1.000,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici Teminat (226.800,00-TL) bedeli makbuz aslı veya teminat mektubu,

3-KBB'den "Borcu yoktur" belgesi, 4- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK´dan) alınmış Doğalgaz Dağıtım şirketi lisansı, 5- Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, 7-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, Adres beyanı, ve Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01808405

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