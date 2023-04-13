T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/930 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Açık Adresi Gürselpaşa Mahallesi 6.Cadde 75485 Sokak Star City Life Asya Sitesi A Blok No:1 Kat:6 D:12Seyhan/Adana

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:48

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : ADANA ili, SEYHAN ilçesi, ZİNCİRLİBAĞLAR Mah. 2778 ada 1 Parsel'de tapuya kayıtlıA Blok/6.Kat/-/12 B.B.no.lu Mesken niteliğindeki taşınmaz tam hisseyle (1/1)kayıtlıdır.: 120/5984-: 5.984,00Kıymet takdirine konu taşınmaza ulaşım için; Gürselpaşa Mahallesi A.Yaşar BayboğanCaddesi ile 6.Cadde kesişimi ışıklı kavşak referans alınıp 6.Cadde üzerinde batıdan doğu istikamete doğru ilerlerken sağ kol yönünde yer alan 75485 Sokağa dönülür ve sol kol tarafında yer alan Star City Life Asya Sitesine ulaşılır. Site, şehrin kuzey batısında kısmen yapılaşmanın devam ettiği bir bölgede yer almaktadır. Bölgede boş arsalar ve yeni yapılmış apartman ve site tarzında yapılar mevcuttur. Bölge; sosyo ekonomik yönden orta ve yüksek gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir.Kıymet takdirine konu taşınmazın da içerisinde yer aldığı iki bloklu (A ve B Blok) site, 5.984,00 m² alanlı arsa üzerinde ayrık nizamda betonarme karkas inşaat tarzında inşa edilmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu A Blok parselin kuzeybatı köşesinde yer almakta olup A Blok bina; bodrum, zemin ve 12 normal kattan oluşmaktadır. TKGM portal sisteminde ve Seyhan Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde incelenen 03.03.2014 tarih 12/19 sayılı ruhsat eki onaylı mimari projesine göre A Blok binanın: Bodrum katında; 25 bb nolu depo ve otopark,zemin katında; apartman girişi, kapıcı dairesi ve ortak kullanım alanları, 1. ila 12. normal katların her birinde ikişer adet mesken olmak üzere toplam 25 adet bagımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın giriş kapısı ve merdiven korkulukları krom doğrama, giriş zemini ve duvarları granit seramik döşeli olup tavanı asma tavan şeklinde inşa edilmiştir. Bina içerisinde 2 adet asansör bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parselin peyzaj düzenlemesi yapılmış olup, söz konusu site içerisinde açık, kapalı otopark, yüzme havuzu, kamelya, çocuk oyun alanı gibi site sakinlerinin ortak kullanımına sunulan sosyal donatıların yer aldığı öğrenilmiştir. Kıymet takdirine konu A blok 6.Kat 12 bağımsız bölüm numaralı mesken; bina giriş kapısına ve merdivenlerden çıkış istikametine göre sağ tarafta, asansör iniştesol tarafta konumlu olup kuzey, güney ve doğu cephelere hakimdir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre salon, mutfak+ oturma odası, 3 adet yatak odası, 2 adet banyo,wc, antre, hol, kiler ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup projesinde bulunan alan tablosuna göre net 149,59 m² kullanım alanlı ve brüt 249,70 m² alanlıdır. Projesinde güney cephede yer alan ve kat bahçesi olarak tasarlanmışyaklaşık 16 m² alan, mahalinde oda olarak daireye dahil edilmiş ve yine projesinde yangın kaçış holü olarak görülen yaklaşık 9 m² alan mahalinde giyinme odası olarak kullanılmakta olup toplamda 25 m²'lik büyüme ile daire mahalinde; net 175 m² ve brüt 200 m² alanlı olarak kullanılmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz iskanlı yapı statüsünde olduğundan mahalde yapılan ölçümler üzerinden değer takdir edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, pencereleri PVC doğrama ve iç kapıları amerikan panel kapıdır. Duvarları saten boyalı, tavanlar kartonpiyerlidir. Salon ve oda zeminleri parke döşeli olup ıslak hacimlerde duvarlar ve zeminler seramik kaplıdır. Mutfakta tezgahı granit, tezgah arası duvar seramik kaplı olup, hazır mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyo hacminde hilton lavabo, asma klozet ve duşkabini bulunmaktadır. Taşınmazın ısınması doğalgaz kombi ile sağlanmakta olup, taşınmaz bakımlı durumdadır.134872 sayılı yazı ile "2778 Ada 1 Parsel en fazla Taks 0.35 (Emsal) E 1.20 değerine sahip Konut alanı olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylıdır. Bina yüksekliği yençok: 51.50 metre belirlenmiştir. Karar gereğince, arazi tabii kotu dolayısıyla mania sınırları içerisinde 51.50 metrenin altında olması gereken yapı yükseklikleri, hava mania kriterlerine uygun olarak ruhsat aşamasında idaresince belirlenecektir. Ayrıca; en az parsel büyüklüğü 1.000 m2.olacaktır. Yazımız ekinde imar çapı belgesi yer almaktadır. Söz konusu parsel 13/9/2012 tarih ve 12/19 sayı ile ruhsatlıdır." bildirilmiştir.Kıymeti : 3.500.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01813292

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