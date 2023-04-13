T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/188 Esas

KARAR NO : 2023/43

Çocuğa Karşı Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2023 tarihli ilamı ile 105/1-2.Fıkra maddesi gereğince 1 YIL 16 AY 3 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasan ve Aslı oğlu, 25/11/1968 doğumlu, Tunceli, Ovacık, Karaoğlan mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık DÜZGÜN YILDIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Av. Abdullah YILMAZ'ın 02/02/2023 tarihli İstinaf Başvuru Dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.31/03/2023

Basın No: ILN01812849

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