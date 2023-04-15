T.C. KİLİS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/8 Esas 22/03/2023

MALİYE HAZİNESİ ile AZİZ KÖSEOĞLU adına KİLİS DEFTARDARI ZEKERİYA KELEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Kilis İli Merkez İlçesi Helvacıoğlu Mah. 2408 ada, 7 parsel sayılı (eski Demirciler Mahallesi 221 ada, 3 parsel) numaralı taşınmazda malik hanesinde kayıtlı olan "Aziz KÖSEOĞLU" isimli kişinin tespit edilememesi nedeni ile Kilis Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1402 Esas 2010/1110 karar sayılı ilamı ile Kilis Defterdarı ZEKERİYA KELEŞ kayyım tayin edilmiş ve gaiplik kararı verilmesi davası açılmış olup, "Aziz KÖSEOĞLU" isimli kişiyi tanıyan bilen, nerede olduğu, ölü ya da sağ olup olmadığı, mirasçısının bulunup bulunmadığı hakkında bilgisi olanlar var ise ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkememizin 2022/8 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Aziz KÖSEOĞLU hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur. 22/03/2023GAİP

AZİZ KÖSEOĞLU

Basın No: ILN01815022

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