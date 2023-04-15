T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/784 Esas

KARAR NO : 2023/92

Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16.02.2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 191/1, 62/1, 53/1-a-c-d-e maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılan Murat ve Sevim oğlu, 23.02.1984 doğumlu, Çankırı, Ilgaz, Yukarı Bozan mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık ALİ İHSAN CİNNET tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12.04.2023

Basın No: ILN01814750

#ilan.gov.tr