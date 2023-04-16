T.C. KİLİS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/382 Esas 23/03/2023

Konu : Gaiplik İlanı

Dava konusu Kilis İli Merkez İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi 607 Ada 23 Parsel sayılı (eski Bölük Mahallesi ) numaralı taşınmazda malik hanesinde kayıtlı olan Yusuf oğlu Hannan isimli kişinin tespit edilememesi nedeni ile Kilis Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/133 Esas 2011/617 karar sayılı ilamı ile Kilis Defterdarı ZEKERİYA KELEŞ kayyım tayin edilmiş ve gaiplik kararı verilmesi davası açılmış olup, Yusuf oğlu Hannan isimli kişiyi tanıyan bilen, nerede olduğu, ölü ya da sağ olup olmadığı, mirasçısının bulunup bulunmadığı hakkında bilgisi olanlar var ise ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkememizin 2021/382 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Yusuf oğlu Hannan hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.23/03/2023 GAİP YUSUF OĞLU HANNAN

Basın No: ILN01815084

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