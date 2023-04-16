DİKİLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/311

Karar No : 2022/357

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 22/03/2022 tarihli kararı ile hakkındaki davanın durmasına kararı verilen 27/06/1988 doğumlu, 99655321998 T.C. Kimlik numaralı YILIXIATIJIANG AILI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Sanığınyokluğunda verilen kararın ilgiliye ilan yoluyla tebiğine karar verilmiş olmakla;

7201 S.Y'nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Sanığın karara karşı tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek kaydıyla katibe beyanda bulunmak ve hakime onaylattırılmak suretiyle Bergama Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğu, ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01814842

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