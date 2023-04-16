HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/35 Esas

DAVALI : HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA

İLAN

Davacı ŞABAN AKALIN ile Davalı HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Durak Mahallesi 112 Ada 95 Parsel sayılı tescil harici taşınmazın 6.000 m² tapulama harici alan üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/35 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

Basın No: ILN01815077

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