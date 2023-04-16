T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/23 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ tarafından davalı Hasan Hüseyin Çetinkaya aleyhine Aksaray İli, Merkez İlçe,Karaören Köyü 233 ada 16 Parsel ayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedelinin tespitine, tapusunun iptali ile davacı TEİAŞ adına tesciline davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içeriside idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,Açılacak davalara husumetin TEİAŞ'a yöneltilebileceği,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki olduğunuz parselin belirtilen miktarın TEİAŞ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza TC Vakıflar Bankası Aksaray Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01812382

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