T.C. ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/687 Esas

DAVALI : HALİL ATAMAN Gençlik Mah. 1317 Sk. No:3/24 Muratpaşa/ ANTALYA

Mahkememizin 2022/687esas sayılı dosyasında davacı ASLI BAYKAL tarafından davalı HALİL ATAMAN aleyhine açılan Tapu İptal ve Tescil davasında dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, HMK 122, 127 ve 129. Maddeleri gereğince iki haftalık kesin süre içinde davaya cevaplarını, usuli itirazlarını ve dellillerini bildirmediği takdirde davacının ileri sürdüğü vakıları inkar etmiş ve ilk itirazlarından vazgeçmiş sayılacağının, sunması halinde delillerin celbi için gerekli gider avanslarını yatırması gerektiği İHTAR OLUNARAK ilanen duyurulur.

Basın No: ILN01814885

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