T.C. DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA NO:2019/1 Tereke Satış

Borlu Hisar Mahallesi, Deveci Sokak No:7 Köprübaşı/Manisa adresinde mukim 39205832260 TC.Kimlik nolu MEHMET UYGUN'un terekesinin Demirci Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/12/2007 Tarih ve 2004/2 Esas, 2004/3 Karar sayılı kararı ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzda başlamıştır. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, Hususu İİK.nun 166. Ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01813867

#ilan.gov.tr