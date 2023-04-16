T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/143 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi,
ADA NO : 41585 Ada
PARSEL NO : 1 Parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: ALİ AYCAN (65572239784)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı 06/10/2022 tarih 96772592.302.03.01.868 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/143 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.06/04/2023
Basın No: ILN01815148
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