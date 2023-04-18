KARTAL BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ

Nüfus Kayıt Örneği Yerleşim Yeri Belgesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen % 3 Geçici Teminat Dosya satış bedelinin ödendiğine dair makbuz Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur belgesi Gerçek kişiler için İmza Sirküleri ( Noter ) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi ) ve Sicil Gazetesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

Kartal Yakacık Yeni Mah. Yakakent Cad. No: 22/1 adresinde bulunan 895 ada, 9 parselin ön tarafında bulunan 60 m²'lik alanı büfe olarak aylık 5.000,00.TL muhammen bedelle 3(üç) yıl süre ile kullanılmak üzere kiralama ihalesi yapılacaktır.1. Kartal Yakacık Yeni Mah. Yakakent Cad. No: 22/1 adresinde bulunan 895 ada, 9 parselin ön tarafında bulunan 60 m²'lik alanı büfe olarak aylık 5.000,00.TL( muhammen bedel kira bedeli ) x 36 ay ( 3 yıl ) = 180.000,00.TL olup, geçici teminatı 5.400,00.TL2.İhale 27 Nisan 2023 Salı günü saat: 14:30'da Kartal Belediye Başkanlığı Binası Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.3.Adı geçen taşınmazın şartnamesi Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde olup, günün mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhalenin dosya satış bedeli 5.000,00.-TL'dir.4.İstekliler ihale evraklarını 26.04.2023 tarih Saat:17.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.5.İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

İlan olunur.

Basın No: ILN01812087

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