T.C. AYDINCIK(MERSİN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/145 Esas

DAVALILAR :Mustafa kızı HAVVA KOCAOĞLU

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yukarıda belirtilen davalı hakkında açık kimlik ve adres bilgilerinin araştırıldığı ancak adres araştırmasında bir netice alınamadığından tebligat işlemleri yapılamamış olup mahkememizin 2022/145 esas sayılı dosyasının dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 01/06/2023 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01814829

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