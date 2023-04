T.C. BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2011/347 13/04/2023

Karar No : 2013/563

İLA N

Davacı Rigel SAVÇİN tarafından davalı Hasan Kadir SAVÇİN aleyhine Mahkememizde açılan Boşanma davası sonunda verilen karar gereğince;

1-Davanın KABULÜ ile İSTANBUL İli, BEŞİKTAŞ İlçesi, ABBASAĞA mah. Cilt 1, hane 155'de nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve MEDİHA'dan olma, 18/11/1977 İstanbul doğumlu,52663129734 TC.Kimlik no.lu , evlenerek Fatih ilçesi,Dervişali mh.16 cilt,854 hane,5.sıradan gelen,evlenmeden önceki soyadı Güler olan DAVACI:RİGEL SAVÇİN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı MEHMET BURHANETTİN ve FİRDEVS'den olma 16/04/1958 İstanbul doğumlu,18098259866 TC.Kimlik no.lu DAVALI:HASAN KADİR SAVÇİN'in TMK.nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk 22/08/2004doğumlu Yağmur Hüzün Savçin'in velayetinin davacı anneye verilmesine,

Müşterek çocukla baba arasında, ilki her yılın 1. Hafta sonunda olmak üzere 15 günde bir cumartesi ve pazar günleri , gece kalmamak kaydıyla, saat: 10:00 dan, saat: 18:00 a kadar, dini bayramların 2. Günü ve babalar gününde 10:00-18:00 saatleri arasında olacak şekilde şahsi ilişki tesis edilmesine,

Bakiye zaman diliminde, dini bayramların geri kalan kısmı ile her yıl 1 Temmuz günü saat: 10:00 dan, 31 Temmuz günü saat: 10:00 a kadar kesintisiz olarak anne yanında kalmasına, kesintisiz olarak anne yanında kalacağı zamana denk gelmesi halinde baba ile olan şahsi ilişkinin karşılıksız olarak kaldırılmasına,

3-Çocuğun velayeti kendisine verilen davacı eşe, TMK.nun Velayet,Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğünün 4.maddesi gereğince var ise küçüğün mal varlığının dökümünü gösteren defteri yerleşim yeri aile mahkemesine vermesi ve bu mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri bildirmesi gerektiğinin aksi halde TMK.nun 360 ve 361.maddelerinde öngörülen önlemlerin alınacağı ve gerekli işlemlerin yapılacağının ihtar edilmesine, kararın tebliği ile ihtarın yapılmış sayılmasına ,

4-Müşterek çocuk 22/08/2004doğumlu Yağmur Hüzün Savçin için belirlenen aylık 150 TL.tedbir nafakasının ,hükmün kesinleşmesinden itibaren aynı miktarda iştirak nafakası olarak davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan 36,8 TL harç,6 TLden 3 tebligatgideri 18 TL.5,6 TL.den 2 müzekkere gideri 11,2 TL.8,5 TL.den 13 müzekkere gideri 110,5 TL.7 TLden 3 tebligat gideri 21 TL.8 TL.den 2 tebligat gideri 16 TL.İlanen tebligat masrafı 664,81 TL.olmak üzere toplam 878,31 TL.yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Peşin harcın mahsubuile bakiye 5,90 TL karar harcının davalıdantahsiliile hazineyeiratkaydedilmesine, Dair, karar verilmiş olup, daha önce dava dilekçesi ve duruşma günü kendisine ilan yolu ile tebliğ edilen davalı Hasan Kadir SAVÇİN'in kararın ilan tarihinden itibaren 1 hafta sonra sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluyla incelenmesi yoluyla müracaat edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

