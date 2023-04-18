T.C. DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/25 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Uncular Mahallesi

ADA NO : 143

PARSEL NO : 44

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 363,74 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: DURMUŞ AKDAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı Tedaş, Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Uncular Mahallesi 143 ada 44 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma yasasının 19. Maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Tedaş adına tescili için davacı Tedaş tarafından mahkememizin 2023/25 esas sayısında dava açılmıştır.

1-Kamulaştırma bedeli T.C Ziraat Bankası Doğanhisar Şubesi'ne yatırılacaktır.

2-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

3-Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01814814

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