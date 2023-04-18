T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO :2022/485 Esas

KARAR NO :2023/136 Karar

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı21/02/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada SanıkSerdal SU hakkında 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Serdal Su'nun (Abuzer ve Fadime oğlu, 01/03/1982 Malatya doğumlu) açık adresibilinmediğinden hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 17/04/2023

Basın No: ILN01815745

#ilan.gov.tr