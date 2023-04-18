T.C. KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/832 ESAS

-İLANDIR-

Davacı İdris Er İle Davalı Hazine ve diğerleri Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında verilen ara karar gereğince açılan davanın TMK 713/5 maddeleri kapsamında tescile ilişkin olması nedeniyle;

Konya İli, Meram İlçesi, Kavak Mahallesi, 0 Ada 2967 Parsel, 0 Ada 2964 Parsel, 0 Ada 2965 Parsel sayılı taşınmaza komşu olan Hatunsaray çalışma alanı sınırı içerisinde olduğu halde tescil harici bırakıldığı anlaşılan M28.C.18.C paftasında olan 11.877,01 m2'lik taşınmaz alanının, babası Mehmet Emin Er tarafından, babası vefat ettikten sonra mirasçısı olan kendisi (İdris Er) tarafından kullanılmaya devam ettiğini, adına tapu tescilinin yapılmasını talep etmiş olması sebebiyle ilgili taşınmazın kendisine ait olduğunu iddia edenlerin işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/832 esas sayılı dosyasına müracaat ederek, beyanda bulunması, başka bir mahkemede dava açmış ise bu dava dosyasını mahkememize bildirmesi, ilandan sonra 3 ay içerisinde söz konusu taşınmazda hak iddiasında bulunulamayacağı ve davacının davasını ispat etmesi halinde söz konusu taşınmazın davacı İDRİS ER ve diğer mirasçılar adına tapuya kayıt ve tescil edilebileceği hususları İLAN olunur.

Basın No: ILN01815041

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