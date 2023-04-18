T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/136

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Mezitli İlçesi BozönMahallesi 23parsel

MEVKİİ : Mersin ili Mezitli İlçesi BozönMah

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 23

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar , AYŞE GÜN, DURAN ATARDAĞ, DURAN ATARDAĞ, GÜNER ATARDAĞ, HANİFE AKGÜL, HANİFE DEVECİ, KÜBRA ATARDAĞ, MERYEM SON, MURAT ATARDAĞ, MUZAFFER ATARDAĞ, NECATİ ATARDAĞ, RAHİME KALE, RIZA ATARDAĞ, SEDEF YANDIM, SUAT ATARDAĞ, ÜNAL KOYUNCU, ÜNSAL KOYUNCU

İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusuMersin ili Mezitliİlçesi BozönMahallesi23parsel sayılıtaşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/136 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.07/04/2023

Basın No: ILN01813888

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