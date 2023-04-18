T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/196 ESAS

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bahçe (Barış) Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 12663

PARSEL NO : 1

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : DAVALILAR,ABDULLAH BEŞPINAR, ADEM BEŞPINAR, AYŞE ŞAHİN, BEKİR BEŞPINAR, BERKSAN BEŞPINAR, CENNET AYTUĞ, DAVUT BAYRAKTAR, EMİNE BAYRAKTAR, GÜZEL BEŞPINAR, HATİCE YİĞİT, KENAN GENÇ, MEHMET BAYRAKTAR, MUSTAFA BEŞPINAR, MUSTAFA BEŞPINAR, MÜSLİM BEŞPINAR, ÖZLEM BEŞPINAR, RECEP BEŞPINAR, RÜŞDÜ BEŞPINAR, SATI AÇAÇ, YETİŞ GENÇ, ZEYNEP KÖR, ZİYA BEŞPINAR; VASİ : DİLEK KALUÇ

İDARENİN ADI : DAVACI,AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bahçe (Barış) Mahallesi, 12663 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.11/04/2023

Basın No: ILN01814882

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