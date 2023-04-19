ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’NDEN

Şirketimizin 2023-2024 dönemine ilişkin olarak satın alacağı Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) alımı ihalesi T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun 7110-7 sayılı kararındaki esaslar dahilinde Kapalı Zarf ve Açık Eksiltme Usulü ile yapılacaktır.
- İhaleyi Düzenleyen Şirket:
- Firma Ünvanı : ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM A.Ş.
- Adres : İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No: 3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul
- Telefon : 444 8 429
d. Faks : (216) 665 1301
e. Elektronik Posta Adresi : enerya.karaman@hs02.kep.tr
- İhale/Teklif Konusu:
- Adı : LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)
- Miktarı (Fiziki) ve Türü : Teknik Şartnamede belirtilmiştir
- Teslim Noktası : Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş. Dağıtım Lisans Sınırları İçi
(Ermenek)
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- Ermenek Teslim Noktası Adres:
Seyran Mahallesi, Kızılalan. Sokak, No:8 Ermenek, Karaman
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- Tedarik süresi : 01.07.2023 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıldır.
- İhalenin:
- Yapılacağı Yer : Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş., İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No:3, Kat:4,
Ataşehir, İstanbul
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- Tarihi ve saati : 22.06.2023 – Saat: 10:00
- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri İdari Şartname'de, işin teknik özellikleri ve miktarı Teknik Şartname'de belirtilmiştir.
- İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamelerde sayılan belgelerin, teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir.
- İhale dokümanı; Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş., İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No:3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul adresinde görülüp, teslim alınabileceği gibi https://www.enerya.com.tr/ web adresinden de tüm İstekliler tarafından görülüp, incelenebilir.
- İhaleyi; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan "Toptan Satış Lisansı" ve "İletim Lisansı" sahibi İstekliler katılabilecektir.
- İsteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde ihalenin düzenleneceği yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
- Teklifler; ihale tarih ve saatine kadar İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No:3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale açık eksiltme olarak gerçekleşeceği için İsteklilerin ve/veya vekillerinin ihaleye katılımı zorunlu olup katılan bu isteklilerin pey sürmek (fiyat indirmeye) üzere imza sirkülerinin ve vekâletinin teklif dosyası içerinde sunulması zorunludur.
Teklif zarfı üzerinde bulunması gereken ifadeler:
- Teklif veren isteklinin Ticaret Unvanı, Açık Adresi ve İletişim Bilgileri
- Teklif Verilen Şirket Ticari Unvanı, İşin Adı, Teklif Tarihi ve Saati
- Bu ihalede kısmi ve şartlı teklif verilmeyecektir.
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirmesinde; İsteklilerin bulunduğu birinci oturumda İstekliler tarafından sunulan dokümanlar ile evrak kontrolü yapılarak, İhale Komisyonunca değerlendirilmesi yapılacaktır. İhale Komisyonu, ikinci oturumda sunulan teklif mektuplarını açarak fiyatları ilan edecek, ilan edilen teklif fiyatları üzerinden; en düşük teklif veren 3 (üç) İstekli açık eksiltmeye davet edilecektir. Davet edilen İstekliler haricinde ihalenin bu aşamasına diğer İstekliler katılamaz. İhale sonuç kararı; https://www.enerya.com.tr web adresinde ilan edilerek, ihaleye katılan tüm İsteklilere eş zamanlı olarak bildirilecektir.
- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
- Bu ihale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
- Tüketim Miktarları
|YIL
|AY
|TESLİM NOKTASI ;
|ERMENEK
|MİKTAR (kWh)
|2023
|TEMMUZ
|720.380
|2023
|AĞUSTOS
|760.569
|2023
|EYLÜL
|774.025
|2023
|EKİM
|1.843.389
|2023
|KASIM
|4.659.592
|2023
|ARALIK
|7.779.276
|2023
|TOPLAM
|16.537.231
|2024
|OCAK
|9.108.614
|2024
|ŞUBAT
|7.988.896
|2024
|MART
|8.120.741
|2024
|NİSAN
|3.904.509
|2024
|MAYIS
|1.615.307
|2024
|HAZİRAN
|783.707
|2024
|TOPLAM
|31.521.775
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|GENEL TOPLAM
|48.059.005
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|SÖZLEŞME TOPLAMI
|48.059.005
Toplam alım miktarı 48.059.005 kWh olacaktır. ("Miktarlar tahmini olarak belirtilmiştir. Sözleşme süresi boyunca, ilgili şehrin ihtiyacı olan doğalgaz tam tedarik usulünce sözleşme şartlarında yüklenici tarafından karşılanacaktır.")
Basın No: ILN01815410
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