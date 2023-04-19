ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’NDEN

İhaleyi Düzenleyen Şirket: Firma Ünvanı : ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM A.Ş. Adres : İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No: 3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul Telefon : 444 8 429

İhale/Teklif Konusu: Adı : LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) Miktarı (Fiziki) ve Türü : Teknik Şartnamede belirtilmiştir Teslim Noktası : Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş. Dağıtım Lisans Sınırları İçi

Ermenek Teslim Noktası Adres:



Tedarik süresi : 01.07.2023 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıldır.

İhalenin: Yapılacağı Yer : Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş., İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No:3, Kat:4,

Tarihi ve saati : 22.06.2023 – Saat: 10:00

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri İdari Şartname'de, işin teknik özellikleri ve miktarı Teknik Şartname'de belirtilmiştir.

İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için İdari ve Teknik Şartnamelerde sayılan belgelerin, teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir.

İhale dokümanı; Enerya Karaman Gaz Dağıtım A.Ş., İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No:3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul adresinde görülüp, teslim alınabileceği gibi https://www.enerya.com.tr/ web adresinden de tüm İstekliler tarafından görülüp, incelenebilir.

İhaleyi; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan "Toptan Satış Lisansı" ve "İletim Lisansı" sahibi İstekliler katılabilecektir.

İsteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde ihalenin düzenleneceği yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Teklifler; ihale tarih ve saatine kadar İçerenköy, Yeşilvadi Sokak, No:3, Kat:4, Ataşehir, İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale açık eksiltme olarak gerçekleşeceği için İsteklilerin ve/veya vekillerinin ihaleye katılımı zorunlu olup katılan bu isteklilerin pey sürmek (fiyat indirmeye) üzere imza sirkülerinin ve vekâletinin teklif dosyası içerinde sunulması zorunludur.

Teklif veren isteklinin Ticaret Unvanı, Açık Adresi ve İletişim Bilgileri

Teklif Verilen Şirket Ticari Unvanı, İşin Adı, Teklif Tarihi ve Saati

Bu ihalede kısmi ve şartlı teklif verilmeyecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirmesinde; İsteklilerin bulunduğu birinci oturumda İstekliler tarafından sunulan dokümanlar ile evrak kontrolü yapılarak, İhale Komisyonunca değerlendirilmesi yapılacaktır. İhale Komisyonu, ikinci oturumda sunulan teklif mektuplarını açarak fiyatları ilan edecek, ilan edilen teklif fiyatları üzerinden; en düşük teklif veren 3 (üç) İstekli açık eksiltmeye davet edilecektir. Davet edilen İstekliler haricinde ihalenin bu aşamasına diğer İstekliler katılamaz. İhale sonuç kararı; https://www.enerya.com.tr web adresinde ilan edilerek, ihaleye katılan tüm İsteklilere eş zamanlı olarak bildirilecektir.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Bu ihale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

Tüketim Miktarları

YIL AY TESLİM NOKTASI ; ERMENEK MİKTAR (kWh) 2023 TEMMUZ 720.380 2023 AĞUSTOS 760.569 2023 EYLÜL 774.025 2023 EKİM 1.843.389 2023 KASIM 4.659.592 2023 ARALIK 7.779.276 2023 TOPLAM 16.537.231 2024 OCAK 9.108.614 2024 ŞUBAT 7.988.896 2024 MART 8.120.741 2024 NİSAN 3.904.509 2024 MAYIS 1.615.307 2024 HAZİRAN 783.707 2024 TOPLAM 31.521.775 GENEL TOPLAM 48.059.005 SÖZLEŞME TOPLAMI 48.059.005

Şirketimizin 2023-2024 dönemine ilişkin olarak satın alacağı Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) alımı ihalesi T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun 7110-7 sayılı kararındaki esaslar dahilinde Kapalı Zarf ve Açık Eksiltme Usulü ile yapılacaktır.d. Faks : (216) 665 1301e. Elektronik Posta Adresi : enerya.karaman@hs02.kep.tr(Ermenek)Seyran Mahallesi, Kızılalan. Sokak, No:8 Ermenek, KaramanAtaşehir, İstanbulTeklif zarfı üzerinde bulunması gereken ifadeler:





Toplam alım miktarı 48.059.005 kWh olacaktır. ("Miktarlar tahmini olarak belirtilmiştir. Sözleşme süresi boyunca, ilgili şehrin ihtiyacı olan doğalgaz tam tedarik usulünce sözleşme şartlarında yüklenici tarafından karşılanacaktır.")

Basın No: ILN01815410

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