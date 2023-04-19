T.C. KİLİS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/380 Esas

23/03/2023

Konu : Gaiplik İlanı Dava konusu Kilis İli Merkez İlçesi Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi 500 Ada 36 Parsel sayılı (eski Şehit Sakıp Mahallesi ) numaralı taşınmazda malik hanesinde kayıtlı olan Abidin Patlak isimli kişinin tespit edilememesi nedeni ile Kilis Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/155 Esas 2011/629 karar sayılı ilamı ile Kilis Defterdarı ZEKERİYA KELEŞ kayyım tayin edilmiş ve gaiplik kararı verilmesi davası açılmış olup, Abidin Patlak isimli kişiyi tanıyan bilen, nerede olduğu, ölü ya da sağ olup olmadığı, mirasçısının bulunup bulunmadığı hakkında bilgisi olanlar var ise ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkememizin 2021/380 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Abidin Patlak hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.23/03/2023GAİP ABİDİN PATLAK

Basın No: ILN01816486

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