T.C. KİLİS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/374 Esas23/03/2023

Konu : Gaiplik İlanı

Dava konusu Kilis İli Merkez İlçesi Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi 749 Ada 9 Parsel sayılı (eski Şehit Sakıp Mahallesi) numaralı taşınmazda malik hanesinde kayıtlı olan Faik Üçok isimli kişinin tespit edilememesi nedeni ile Kilis Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/153 Esas 2011/627 karar sayılı ilamı ile Kilis Defterdarı ZEKERİYA KELEŞ kayyım tayin edilmiş ve gaiplik kararı verilmesi davası açılmış olup, Faik Üçok isimli kişiyi tanıyan bilen, nerede olduğu, ölü ya da sağ olup olmadığı, mirasçısının bulunup bulunmadığı hakkında bilgisi olanlar var ise ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkememizin 2021/374 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Faik Üçok hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.23/03/2023 GAİP FAİK ÜÇOK

Basın No: ILN01816489

#ilan.gov.tr