T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO :2021/710 Esas

KARAR NO :2022/648 Karar

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı15/12/2022 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanık Selahattin Gedük hakkında Beraat kararı verilmiştir. Sanık Selahattin Gedük (Abdullah ve Yeter oğlu, 15/04/1961 Tamdere doğumlu, Giresun, Dereli, Tamdere mah. Nüfusunda kayıtlı) açık adresibilinmediğinden hüküm ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 18/04/2023

Basın No: ILN01816490

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