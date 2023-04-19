T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/152 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2023 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2023 - 14:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 14:27

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, KAHRAMANDERE Mahalle/Köy, Kahramanderesi Mevkii, 1647 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz boş arsa olup, Mithat Ünal Caddesine paralel olarak uzanmaktadır. Hemen altında site şeklinde dubleks binalar bulunmaktadır. Taşınmazın topoğrafyası düz olup, deniz manzarası vardır. Güzelbahçe Belediyesinin kıymet takdirine konu taşınmaz için 2023 yılı arsa rayiç değeri 1.937,58.-TL'dir. Parselin çevresinde yapılan araştırmalar ve imar durumu dikkate alınarak serbest piyasa rayiçlerine göre arsa m² birim değeri 20.000.00.-TL/m2 olarak belirlenmiştir. Taşınmaz Doğa Kolejine 156 m, Güzelbahçe İMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesine 276 m, Güzelbahçe Halk Eğitim Merkezine 350 m mesafededir. Ulaşım kolaydır. Belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Adresi : Kahramandere Mah. Mithat Ünal Cd. 31 Ve 35 Nolu Binaların Karşısındaki Boş Arsa Güzelbahçe / İZMİRYüzölçümü : 4.742,24 m2İmar Durumu :1/1000 ölçekli Kahramandere Uygulama imar planında Emsal:1.00, Hmaks:9.80 m eğitim tesisi alanına isabet etmekte olup plan lecant notları ve planlı alanlar imar yönetmeliğine tabidir.Kıymeti : 94.844.800,00 TLKDV Oranı : %8Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

13/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01816320

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