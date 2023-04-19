T.C. SALİHLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2023 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 14:25

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Manisa İl, Salihli İlçe, YAĞBASAN Mahallesi, 131 Ada, 25 Parsel, Taşınmaz tapu kaydına göre 66.011,08 m2 yüzölçümlü Tarlavasfındadır. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz; bağ tesisi ve tarla olarak kullanılmaktadır. Bağ tesisi verim çağında olup V sistemine göre tesis edilmiştir. Bağ omcalarının bakımı ve gelişimi iyidir. Bağ alanı sınırlarında verin çağında 13 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Bağ alanı ortamlama 17.000,00 m2,tarla olarak kullanılan alan ortalama 49.011,08 m2 miktarındadır.D.S.İ sulama alanı dışındadır. Taşınmazda özel sondaj kuyusu mevcut olup bağ damlama sulama sistemi ile sulanmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı, hafif kireçli ve toprak işlemesi kolaydır. İşlenebilir toprak derinliği iyi, su tutma kapasitesi yüksek, belli kısımlarda eğim ortalama % 1'dir. ELEKTRİK TESİSATI: Arazinin ve hisse sahibi arazilerin sulanması maksadıyla yapılan Tarımsal Sulama Tesisinin 160 kVA'lık trafosunda bir hissedarın 16 kW'lık hissesi bulunmaktadır. 160 kVA'lık Tarımsal Sulama Trafo tesisi tek direkli olup bu tesiste 10 kişinin abonesi bulunmaktadır. Ayrıca Trafo Ana Panosundan arazinin içinde bulunan Sulama Kuyusu için yapılmış 300 mt uzunluğunda kablo ile beslenen 15 kW'lık motopomp tesisi ve kumanda panosu bulunmaktadır. DERİN SONDAJ KUYUSU: Keşif sırasında; Yağbasan köyü sınırları dâhilinde, bir hissedara ait olan 131 ada 25 parsel sınırları içerisinde, bit adet kuyu tespit edilmiştir. Kuyunun çalışır durumda olduğu görülmüştür.Kuyunun dalgıç pompası takılı ve elektrik panosu mevcut durumdadır. Kuyu keşif sırasında çalıştırılmıştır. Kuyudan gelen suyun debisi yaklaşık olarak 4-5 1/sn olarak ölçülmüştür. 167 sayılı Yeraltısuları Kanunu Madde-9 ve 10 a göre aşağıda belirtildiği gibi, açılan her kuyu için ruhsat alınması zorunludur. Davacı taraf kuyunun, 2008 yılında DSİ'den gerekli izinler alınarak açıldığını beyan etmiştir. Bunun üzerine; Devlet Su İşleri arşiv kayıtları kontrol edilmiş olup; bir hissedar adına, bu kuyuya ait Yeraltı suyu Kullanma Belgesinin olduğu görülmüştür. Yani kuyu ruhsat alınmış, yasal bir kuyudur. (Taşınmazla ilgili gerekli diğer açıklamalar ve teknik detaylar şartname ekine eklenen bilirkişi raporunda yer almaktadır.)66.011,08 m2Onaylı imar planı kapsamında bulunmamakta olup, resmi yola cephesi bulunmadığından imar durumu verilememektedir.5.490.259,00.-TL%8Diğer : 424 Sayılı ÇAPAKLI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ipoteği bulunmakta olup, borç olmadığı bildirildiğinden ipotek şerhsiz tescil verilecektir.

15/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01816124

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