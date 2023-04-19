T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:09

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul ili,Sancaktepe İlçesi Yenidoğan Mahallesi 646 Ada 23 Parsel sayılı ana taşınmaz üzerinde bulunan 3.kat, 8 no'lu, "Çatıda Odası Olan Daire" nitelikli ve 160 / 1000 arsa paylı bağımsız bölümünün 1 / 1 (TAM) hissesi satılacaktır.Yönetim Planı : 04/07/2012 (06/07/2012 tarih, 7895 yevmiyeli) mevcuttur.Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Ender Sokak, Bina No:4, Zemin Kat, No:1,3. Kat, No:7 ve 8 numaralı daireler olup Ana arter nitelikli Bahçelievler Caddesi üzerinde kuzey yönünde ilerlenirken sola Şevval Sokağa dönülür, yol bitiminden sola konu taşınmazın bulunduğu Ender sokağa dönülür, konu taşınmaz sol kolda yer almaktadır. Ulaşımı Bahçelievler ve Atatürk Caddesi ile yapılıp çevre ile bağlantısı iyi seviyededir. Taşınmazın yakın çevresinde; Hedef AVM, Sancaktepe Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Yenidoğan Mezarlığı, İBB Safa Tepesi Sosyal Tesisi yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina Yol altı 1 kat ve yol üstü 4 katlı, 5 bağımsız bölüm içermekte olup, 698,14 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahallinde bina katı ile uyumludur. Onaylı mimari projesine göre; Bodrum+Zemin+3 normal kat+Çatı katlı olup, Bodrum Katta; bağımsız bölümlere ait alanlar, su deposu, zemin katta; 2 adet daire ve bina girişi, diğer normal katların her birinde 2 şer adet daire olmak üzere toplam 8 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katındansağlanmaktadır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk demir profil üzeri ahşap kaplıdır. Asansör bulunmamaktadır. Açık otopark imkanı bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz-kombi ile sağlanmaktadır.Taşınmaz Çatıda Odası Olan Daire nitelikli ve 3. ve Çatı katta yer almaktadır. Bina girişine göre sağ tarafta konumludur. Projesine ve yerinde yapılan incelemelere göre;(Toplam:80m2+15m2 teras) 3. Kat: salon, mutfak, hol, 2 oda, banyo toplam brüt 56 m2 + 3 m2 balkon, Çatı Kat: çatı alanı, wc bölümlü olup toplam brüt 21 m2 + 15 m2 teras bölümlüdür. Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır. Islak hacimler seramik, diğer alanlarda laminant parkedir. Banyoda duşakabin, ayaklı lavaoba, mutfakta tezgah ve dolaplar mevcuttur. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır.Yenidoğan Mahallesi, Ender Sokak, Bina No:4 Sancaktepe/ İSTANBUL231,01 m2160/1000Var, Sancaktepe Belediyesi İmar Müdürlüğünden şifahen alınan imar durumuna göre konu mülkün bulunduğu parsel 15.02.2010 tarihli, Sancaktepe 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Konut alanında kalmakta olup Ayrık nizam, Kaks: 1,00, Taks: 0.40, çekme mesafeleri ön: 5m, yan: 3m, 4 kat imar şartlarına haizdir. Net imar parseli olduğu bilgisi alınmıştır.1.060.000,00 TL%1Tapu Kaydındaki Gibidir.

16/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01816504

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