T.C.KOCAELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜN'DEN İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2021/161841 ESAS

ALACAKLI : TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Fuat Payas(TBB No: 84682)

Karabaş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No 184 K 3 İzmit/ KOCAELİ

BORÇLU : AHMET ALİ ŞİŞİK,( M***T, E****Eoğlu 1955 doğumlu TC: 329******66)

Cumhuriyet Mahallesi Gökalp Sokak No:27 Adapazarı Sakarya Adapazarı/ SAKARYA

BORÇ MİKTARI : 99.993,01 TL ASIL ALACAK ( İstenen %25.2 Yıllık Diğer)

3.106,17 TL KAT ÖNCESİ İHTAR MASRAFI VE VERGİLER

14.010,42 TL KAT ÖNCESİ İŞLEMİŞ FAİZ VE FERİLERİ

41.710,08 TL KAT SONRASI İŞLEMİŞFAİZ %25,20

2.085,50 TL BSMV

160.905,18TL TOPLAM ALACAK

Olmak üzere17.12.2021 tarihi itibariyle, Toplam160.905,18 TL Alacağımız bulunmaktadır. Asıl borçlu AHMET ALİ ŞİŞİK için, Yukarıda belirtilen tüm borçlardan, ve sorumlu olduğu asıl alacak tutarlarına, takip tarihinden alacağın tamamen tahsiline kadar , yine yukarıdakihesap tablolarında belirtilen oranlardan işleyecek temerrüt faizleri, faizlerin gider vergisi, avukatlık ücreti, icra harç ve masraflarıyla birlikte, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımızsaklı kalmak, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla , TAHSİLİ talebidir. TBK. 100. Md uyarınca kısmi ödemeler önceliklefaiz ve masraflara mahsup edilecektir. HarcaEsas Toplam Alacak : 160.905,18 TL ( BSMV, TBK 100. Md.) Uygulanacaktır.

Bankamız ileimzalanan sözleşme/ sözleşmeler, ihtarname/ ihtarnameler, hesap özeti/ hesap özetleri 160.905,18 TL

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 14/04/2023

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR140001500158007306611990

Vergi Dairesi Adı / No: ALEMDAR VERGİ DAİRESİ - 565093124

Basın No: ILN01816499

#ilan.gov.tr