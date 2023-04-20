T.C. BAKIRKÖY 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2017/126 Esas

KARAR NO : 2018/254

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/04/2018 tarihli ilamı ile 142/2.h, 143, 35/2, 145, 62/1 mad.gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hashem ve Leyla oğlu, 16/09/1991 SHIRAZ doğumlu, İran uyruklu ALI KIA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19.04.2023

Basın No: ILN01818091

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