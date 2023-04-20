T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2015/591 Esas KARAR NO : 2023/80

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/02/2023 tarihli ilamı ile Seri Yargılama Usulünün Uygulanması gerektiğinden açılan kamu davasının Durdurulmasınakarar verildiği, sanık Abdulkadir ve Fatma oğlu, 21/08/1967 doğumlu,FAROUK BENTCHIKI tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.04.2023

Basın No: ILN01817568

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