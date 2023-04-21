T.C. KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Katip 270939

e-imzalıdır Hakim 216271

e-imzalıdır

ESAS NO Taşınmaz Yeri Taşınmaz No Vasfı Tapu Alanı KamulaştırılacaAlan

2019/298 Rize, Kalkandere ilçesi, Hüseyin Hoca köyü 104 ada 4 parsel Fındık Bahçesi 6.014,75 371,58

Sayı :2019/298 Esas 30/03/2023Konu :İlan MetniDavacıKarayolları Genel Müdürlüğütarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında verilen ara karar gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıda isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırma kararı verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. Maddesine göre oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerini tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiç bir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açmıştır.1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,3-Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içeresinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 26/04/2023 günü saat 12:00'a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 sayılı yasanın 4650 S.Y. İle değişik 10. Madde 4. Fıkrası gereğince ilan olunur.

Tapu Malikleri: Hüseyin Kuletaş

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Adres : KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Batuhan YAŞ Zabıt Katibi

Basın No: ILN01817783

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