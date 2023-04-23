T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2020/4459 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2023 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 12:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 102112 Ada, 1 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Yenikent Sanayi Sitesi, Sincan OSB, Yenikent stadyumu ile boş arsa nitelikli taşınmazlar yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde, tek katlı Ofis Binası ile tek katlı Yemekhane Binası bulunmaktadır. Ofis Binası;ek katlı prefabrik sistemde ve 3/A yapı grubunda yapılmış yaklaşık 10 yaşında binadır. Bina içi, giriş-sekreterya bölümü+3 oda+laboratuvar odası+mutfak+ 2'li WC olarak bölümlendirilmiştir. Yemekhane Binası;Tek katlı prefabrik sistemde ve 3/A yapı grubunda yapılmış yaklaşık 10 yaşında binadır. Bina içi, yemekhane+pişirme+depo olarak bölümlendirilmiştir. Buna göre taşınmazın tamamının arsa değeri:2.493,00 m² x 1.300,00 TL/m² =3.240.900,00 TL, olarak hesap edilmiştir. 5.2.Yapıların Değeri;Taşınmazların üzerindeki yapıların değerleri; yapı sınıflarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 24.03.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2021 yılı Yapı Yaklaşık Birim Fiyatlarından yararlanılmıştır. Ayrıca yapıların %15 olacağı kanaatine varılarak yıpranma payları değerlendirmede dikkate alınmıştır.Buna Göre Ofis Binası: 147,00 m2 x 1.360.-TL/m2 x %85 (amortis)= 169.932.-TL Yemekhane: 146,00 m2 x 1.360.-TL/m2 x %85 (amortis)=168.776.-TL Saha kilitli parke taş, ve bahçe duvarları takribi :50.392.-TL Toplam:389.100.-TL Arsa+Yapı toplam kıymeti 3.630.000,00 TL.Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi ,Melih Gökçek Bulvarı , 102112 Ada 1 Parsel Sincan/ANKARAYüzölçümü : 2.493,00 m2İmar Durumu : Ankara Batı İcra Müdürlüğü'nün 2020/4459 Tal. sayılı dosyasında yer alan dava konusu taşınmaza ait 27.09.2020 tarihli Bilirkişi Raporunda ve Sincan Belediyesi internet sitesinde yapılan incelemede dava konusu taşınmazın,imarlı olduğu, anlaşılmıştır.Kıymeti : 3.630.000,00 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler: Ankara Batı 1 ve 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin ihtiyati hacizleri ile diğer hacizler mevcuttur.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01818249

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