T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2017/557 Esas KARAR NO : 2022/594

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/10/2022 tarihli ilamı ile Seri Yargılama Usulünün Uygulanması gerektiğinden açılan kamu davasının Durdurulmasına karar verildiği ve sanık Ahmed ve Fatma oğlu, 1996 doğumlu MOUSTAFA NOURİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.04.2023

Basın No: ILN01817651

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