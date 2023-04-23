T.C. POLATLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/27 Tereke

Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 2020/27 Tereke, 2021/24 K. Sayılı Dosyası, İflasın Kapatılması İlanı, Müflisin Adı ve Adresi: Cengiz SU (T.C.K.N. 13204213848), Ankara ili, Polatlı ilçesi, Yağcıoğlu Mahallesi, Yağcıoğlu Küme Evleri,No: 5/1 adresinde mukim, Ankara, Polatlı, Yağcıoğlu Mah. 90 Cilt, 18 Hane, BSN 24 Sıra numarasında nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Zeliha oğlu,05.01.1973 Yağcıoğlu doğumlu, (Ölüm Tarihi: 22/09/2017 olan) Cengiz SU' nun terekesi, Yukarıda adresi ve nüfus kaydı yer alan Cengiz SU hakkında Mahkememizce verilen terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar gereğince İİK. 180 - 254 maddeleri kapsamında Tasfiye Memuru tarafından yürütülen Tereke iflas tasfiyesi tamamlanarak, İİK.nun 254. maddesi gereğince Borçlu Olarak kapatılmış olup, İİK.nun 166. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01818181

#ilan.gov.tr