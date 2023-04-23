T.C. VAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2019/864 Esas

DAVALILAR : 1- BEDİA SALTIK

2- ÇAÇANİ SALTIK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 06/07/2023 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, her iki tarafın da geçerli bir mazereti olmadan duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda davanın HMK 150. madde uyarınca işlemden kaldırılacağı, duruşmaya taraflardan sadece birisinin gelmesi ve yargılama devam etmek istemesi durumunda duruşmaya devam edileceği, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01818106

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