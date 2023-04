İSTANBUL İLİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF Usulü ile satılacaktır.İli : İstanbulİlçesi : BağcılarSokağı/Caddesi : 1223. Sokak - 1232. SokakPafta No : F21C22B4BAda No : 3439Parsel No : 1Yüzölçümü : 659,59 m²Belediye Payı : TamCinsi : ArsaTapudaki Şerhler :Mülkiyetin Halihazır Durumu : Boş durumda bulunmaktadır.İmar Durumu : 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulamaİmar Planında (PİN:UİP-560) Ayrık Nizam 4 Kat(A-4) Konut Alanında kalmaktadır.Muhammen Satış Bedeli : 13.191.800,00.-TLGeçici Teminat (% 3) : 395.754,00.-TLŞartname Bedeli : 1.000,00.-TLİhale; Bağcılar Belediye Başkanlık Binası (Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi No: 97) Belediye Encümen salonunda (Kat: 2) yapılacaktır.Tarih Saat Günİhalenin yapılacağı tarih : 09.05.2023 10.00 Salıİhale için son müracaat tarihi : 08.05.2023 16.30 Pazartesiİsteklilerden istenen belgeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.İhale Şartnamesi ve ekleri Bağcılar Belediye Başkanlık Binası (Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi No: 97) Plan ve Proje Müdürlüğünden (Kat: 1) ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar Bağcılar Belediye Başkanlık Binası (Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi No: 97) Yazı İşleri Müdürlüğüne (Kat : 4) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.İş bu ilan 25.04.2023 tarihinden itibaren Belediyemiz internet sitesi, Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 1. Katta bulunan Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp, süre bitiminde askıdan indirilecektir.Satışın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, satışın ikinci ihalesi 30.05.2023 tarihinde; satışın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, satışın üçüncü ihalesi 20.06.2023 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

